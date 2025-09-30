La OMI destaca a Emiratos como socio clave en el avance del sector marítimo mundial

DUBÁI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, afirmó que Emiratos Árabes Unidos desempeña un papel fundamental en el impulso del sector marítimo global y en el respaldo a los esfuerzos de la organización, gracias a su activa presencia en el Consejo de la OMI y a su cargo como vicepresidente del Comité de Facilitación (FAL).

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) durante la inauguración del World Maritime Day Parallel Event 2025 en Dubái, Domínguez señaló que la celebración de este evento en Emiratos refleja su condición de socio estratégico para la OMI y su compromiso con la industria naviera internacional.

“Esta organización del evento pone de relieve, además, la dedicación de Emiratos a reforzar la aplicación y el desarrollo de las normas y regulaciones marítimas internacionales”, subrayó.

Domínguez explicó que la OMI trabaja para adaptarse a los avances tecnológicos en el transporte marítimo, desde el desarrollo de programas para buques autónomos hasta la gestión de los riesgos cibernéticos, pasando por la mejora de los requisitos de formación para responder a las transformaciones rápidas del sector y garantizar los máximos estándares de eficiencia y seguridad.

El secretario general destacó que las prioridades actuales de la organización se centran en tres ejes: acelerar los esfuerzos de descarbonización y proteger el medio marino; apoyar a la gente de mar a través de la formación y la inversión en su salud y bienestar; y promover la inclusión y la transparencia mediante la digitalización y tecnologías modernas como la inteligencia artificial, contribuyendo así a un sector marítimo más sostenible y eficiente.

Domínguez elogió el papel de Emiratos en el respaldo a los objetivos de la OMI y recalcó que su activa colaboración constituye un modelo de acción conjunta para construir un futuro más innovador y sostenible en la industria marítima mundial.