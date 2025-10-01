Líderes de Emiratos felicitan al gobernador general de Tuvalu por el Día de la Independencia

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan envió un mensaje de felicitación a Tofiga Vaevalu Falani, gobernador general de Tuvalu, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y jefe de la Corte Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, remitieron mensajes similares tanto al gobernador general de Tuvalu como al primer ministro Feleti Teo.