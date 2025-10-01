Aduanas de Abu Dabi y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU exploran una cooperación reforzada

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2025 (WAM) — En el marco de la visita de la delegación económica de Abu Dabi a Estados Unidos, Aduanas de Abu Dabi, encabezada por su director general, Rashed Lahej Al Mansoori, mantuvo un encuentro con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU (CBP) de Nueva York, en la sede del World Trade Center de Manhattan.

La delegación fue recibida por Francis Russo, director de Operaciones de Campo de la CBP.

Las conversaciones se centraron en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la gestión aduanera, así como en la exploración de oportunidades de colaboración futura, especialmente en materia de transformación digital y de adopción de tecnologías emergentes que permitan agilizar el comercio global.

Ambas partes subrayaron la importancia de integrar la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas en la modernización de las operaciones aduaneras, con el fin de aumentar la eficiencia y equilibrar la facilitación del comercio con un mayor control. Aduanas de Abu Dabi presentó su proyecto piloto “Trusted Digital Trade Corridor”, mientras que la parte estadounidense expuso su “Broker Management Programme”.

“Este encuentro marca un hito en la cooperación entre Aduanas de Abu Dabi y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU. Al compartir experiencias e innovaciones, especialmente en transformación digital y facilitación del comercio, podemos construir operaciones aduaneras más seguras, eficientes y preparadas para el futuro, que sirvan a los intereses de ambos países y refuercen la estabilidad y eficacia de las cadenas de suministro globales”, afirmó Al Mansoori.

Por su parte, Russo declaró: “Damos la bienvenida a la delegación de Abu Dabi en nuestra oficina de Nueva York y celebramos este intercambio constructivo, que refleja la solidez de la asociación entre nuestras administraciones. Compartir buenas prácticas en tecnología, control y facilitación del comercio es una labor valiosa que nos permite abordar juntos los retos del comercio mundial moderno y aprovechar sus oportunidades”.

La visita concluyó con un recorrido por la planta 64 del One World Trade Center, seguido de una sesión fotográfica conmemorativa.

Este viaje se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la cooperación entre las aduanas de Emiratos y de Estados Unidos, abriendo nuevas perspectivas de colaboración en la aplicación de tecnología avanzada, la mejora de los procedimientos de envío y el desarrollo de canales de comercio de confianza entre ambos países.