Emiratos expresa su solidaridad con Filipinas y traslada sus condolencias por las víctimas del terremoto

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con la República de Filipinas por las víctimas del terremoto que sacudió la zona central del país, causando decenas de muertos y heridos, además de importantes daños materiales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó las condolencias y muestras de simpatía de Emiratos a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo filipino por esta tragedia, y expresó sus deseos de pronta recuperación a todos los heridos.