Emiratos participa en la Semana Africana de la Energía en Sudáfrica

CIUDAD DEL CABO, 1 de octubre de 2025 (WAM)— Emiratos Árabes Unidos, representado por el Ministerio de Energía e Infraestructura (MoEI), participó en la Semana Africana de la Energía, celebrada en Sudáfrica.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Sharif Al Olama, subsecretario de Energía y Asuntos Petroleros del MoEI.

En su discurso inaugural, Al Olama subrayó la importancia de reforzar la cooperación internacional para alcanzar los objetivos de la transición energética, destacando el papel pionero de Emiratos en el apoyo a las vías de sostenibilidad global.

Puso especial énfasis en la Alianza Global para la Eficiencia Energética (GEEA), lanzada por Emiratos, cuyo objetivo es duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética hasta superar el 4 % anual de aquí a 2030.

Invitó a los países africanos y a las compañías energéticas del continente a unirse a la alianza, resaltando el valor del intercambio de conocimiento, la aceleración de la transición hacia las energías limpias y la necesidad de unificar los esfuerzos mundiales en pro de la eficiencia energética, contribuyendo a un futuro más verde y sostenible para todos.

“La GEEA refleja el compromiso de Emiratos de situar la eficiencia energética en el centro de la agenda mundial de la energía y el clima”, afirmó Al Olama.

Al margen de la conferencia, mantuvo varias reuniones bilaterales con ministros y responsables africanos del sector energético, entre ellos Birame Soulèye Diop, ministro de Energía, Petróleo y Minas de Senegal. Estos encuentros buscaron explorar oportunidades de cooperación, presentar las iniciativas emiratíes en eficiencia energética y sostenibilidad, y fomentar la adhesión de más países africanos a la GEEA.