Emiratos expresa su solidaridad con Indonesia y traslada sus condolencias por las víctimas del derrumbe de una escuela

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con la República de Indonesia por las víctimas del derrumbe de una escuela en Sidoarjo, provincia de Java Oriental, que dejó varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó las condolencias y muestras de simpatía de Emiratos a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Indonesia por esta tragedia, y expresó sus deseos de pronta recuperación a todos los heridos.