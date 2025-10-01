Emiratos envía un nuevo cargamento de ayuda a las víctimas del terremoto en Afganistán

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — Un nuevo lote de ayuda humanitaria llegó a Afganistán como parte del puente de socorro puesto en marcha por Emiratos Árabes Unidos para apoyar a los damnificados por el reciente terremoto que sacudió las regiones orientales del país.

Con este envío, la ayuda total entregada por Emiratos a las víctimas supera ya las 3.681 toneladas de alimentos, refugios y suministros médicos.

El Mando de Operaciones Conjuntas del Ministerio de Defensa continúa sus esfuerzos intensivos para aliviar el sufrimiento de los afectados mediante el puente de ayuda aérea y marítima de Emiratos. Al mismo tiempo, se están adquiriendo cantidades adicionales de asistencia a nivel local para garantizar una distribución rápida entre los beneficiarios.

Las autoridades afganas y los residentes en las zonas afectadas expresaron su profundo agradecimiento a Emiratos, a su liderazgo y a su pueblo por el apoyo humanitario ilimitado, subrayando que estas iniciativas reflejan los fuertes vínculos entre ambos países y encarnan el compromiso constante de Emiratos de asistir a las víctimas de desastres naturales y crisis en todo el mundo.

También trasladaron su reconocimiento a los equipos emiratíes sobre el terreno por sus incansables esfuerzos para garantizar la entrega rápida de la ayuda, a un ritmo capaz de responder a las necesidades urgentes y diversas de los damnificados.