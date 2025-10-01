El presidente de Emiratos y el primer ministro británico abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Durante la llamada se repasaron los vínculos entre Emiratos y el Reino Unido y se exploraron vías para reforzar la cooperación en apoyo de los objetivos de desarrollo de ambos países.

Las dos partes abordaron asimismo varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, con especial atención a los acontecimientos en Oriente Próximo. Ambos reafirmaron su apoyo a todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza y garantizar la entrega sostenida y suficiente de ayuda humanitaria a sus habitantes.

En la conversación, Bin Zayed expresó su agradecimiento por el reconocimiento del Reino Unido al Estado de Palestina y subrayó que la solución de los dos Estados sigue siendo la vía más viable para alcanzar una estabilidad duradera en la región en beneficio de sus países y pueblos.