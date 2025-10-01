Emiratos y Arabia Saudí refuerzan la cooperación marítima mediante iniciativas conjuntas

DUBÁI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El representante permanente del Reino de Arabia Saudí ante la Organización Marítima Internacional (OMI), Kamal bin Mohammed Al-Junaidi, afirmó que la estrecha cooperación entre Arabia Saudí y Emiratos constituye una asociación estratégica que refuerza la posición de ambos países en el sector marítimo global a través de esfuerzos coordinados y del respaldo a iniciativas conjuntas en sostenibilidad y seguridad marítima.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), al margen de la celebración en Dubái del Día Marítimo Mundial – Evento Paralelo 2025, que se prolonga durante dos días, Al-Junaidi subrayó que Arabia Saudí sigue apoyando los programas emblemáticos de la OMI, entre ellos IMO CARES, GloNoise Partnership, Circular Letters, GloFouling Partnerships, además del proyecto Next Wave Seafarers, que utiliza buques saudíes para formar a una veintena de profesionales procedentes de países insulares y en desarrollo.

Destacó que, desde el lanzamiento de la Visión Saudí 2030, el Reino ha situado el sector del transporte y la logística como pilar estratégico, lo que ha impulsado el desarrollo de puertos inteligentes, una mayor eficiencia en la gestión de carga y la capacitación de capital humano para adaptarse a los cambios globales y garantizar un crecimiento sostenible en la industria marítima.

Al-Junaidi señaló que Arabia Saudí ocupa el primer lugar regional y el vigésimo a nivel mundial en capacidad de peso muerto, con buques que navegan en puertos internacionales bajo pabellón saudí y en cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, al tiempo que el Reino mantiene sus esfuerzos por fortalecer el transporte marítimo sostenible y participar activamente en las iniciativas medioambientales internacionales.