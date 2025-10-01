Emiratos marca un modelo pionero en la construcción de una economía verde, según el expresidente de Finlandia

DUBÁI, 1 de octubre de 2025 (WAM)— El expresidente de la República de Finlandia, Sauli Niinistö, afirmó que Emiratos Árabes Unidos representa un modelo pionero en la construcción de una economía verde, una visión que no se limita a los beneficios inmediatos, sino que también mira al futuro y constituye un ejemplo para el resto del mundo.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), al margen de su participación en la Cumbre Mundial de la Economía Verde (WGES), Niinistö señaló que Emiratos está llevando a cabo un gran trabajo al apostar por nuevas fuentes de energías renovables y por la economía verde, pese a disponer de vastas reservas de combustibles fósiles.

Subrayó que la WGES, inaugurada hoy en Dubái, constituye una plataforma esencial de diálogo e intercambio de visiones sobre los retos comunes que plantea el cambio climático. Recalcó que foros como este permiten a la comunidad internacional construir confianza y trabajar unida para encontrar soluciones prácticas a este desafío global.

“Es de vital importancia que hablemos entre nosotros con confianza sobre lo que hay que hacer. El problema es compartido y es natural que intentemos abordarlo juntos. Esta plataforma ofrece una oportunidad valiosa para encontrar el camino común”, declaró.

En cuanto a las relaciones bilaterales entre Emiratos y Finlandia en el ámbito de la economía verde, explicó que la cooperación se basa tanto en los esfuerzos de científicos y especialistas en tecnología como en el creciente acercamiento oficial entre ambas partes.

Añadió: “A pesar de las diferencias de circunstancias y de entorno entre nuestros dos países, nos enfrentamos al mismo problema, que es el cambio climático, y debemos trabajar juntos para hacerle frente”.

Respecto al papel de Finlandia y su contribución al mundo en materia de educación y tecnología para apoyar la economía verde, Niinistö aseguró que científicos e ingenieros finlandeses están muy interesados en intercambiar conocimientos y experiencias. Reafirmó que la cooperación y el aprendizaje compartido son las mejores vías para fortalecer los esfuerzos globales contra el cambio climático.