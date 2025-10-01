Saud bin Saqr presencia el lanzamiento de la prueba piloto de autobús autónomo en Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah, presenció en la isla de Al Marjan el inicio de la primera fase de pruebas del proyecto de autobús autónomo RoboBus.

La iniciativa es fruto de una colaboración entre la Autoridad de Transporte de Ras Al Khaimah y la empresa china WeRide, líder mundial en tecnologías de conducción autónoma, y contó con la presencia de Zhang Yiming, embajador de la República Popular China en Emiratos.

El proyecto refleja la apuesta del emirato por desarrollar un sistema de movilidad inteligente y sostenible que apoye su visión de futuro y encarne el impulso de Emiratos por adoptar la innovación y las tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de vida.

El jeque Saud afirmó que esta prueba constituye un hito clave en la planificación del futuro, que conduce a la prosperidad y refleja el compromiso de fomentar alianzas estratégicas y soluciones innovadoras de transporte que sitúan a las personas y a la sostenibilidad en el centro del progreso. Añadió que abre el camino para crear modelos urbanos más inteligentes, eficientes y de mayor calidad.

Subrayó que la iniciativa forma parte de una visión integral para construir un ecosistema de movilidad inteligente en Ras Al Khaimah, transformando el transporte en una experiencia global que apoye la economía nacional, ofrezca soluciones respetuosas con el medio ambiente y refuerce la posición del emirato como centro regional de innovación en movilidad inteligente.

El dirigente emiratí destacó que el emirato avanza con paso firme hacia el futuro, en línea con las tendencias nacionales y globales en transporte autónomo e inteligencia artificial, convencido de que la inversión en estas tecnologías es una vía para lograr una transformación profunda en distintos aspectos de la vida.

Aseguró que la verdadera innovación se mide por su impacto directo en la vida de las personas, mediante sistemas de transporte más seguros y sostenibles, oportunidades económicas basadas en el conocimiento y ciudades más eficientes y prósperas. Señaló además que el proyecto se alinea con la estrategia nacional de Emiratos de construir una economía digital sostenible basada en el conocimiento y la tecnología.

Añadió que Ras Al Khaimah es parte activa de la ambiciosa visión nacional de Emiratos, que prioriza la inversión en el futuro, la sostenibilidad y la innovación, y afirmó que esta prueba es el primer paso de un largo camino hacia la construcción de ciudades plenamente inteligentes y comunidades más avanzadas.

El jeque Saud fue también testigo de la firma de dos acuerdos estratégicos: el primero entre la Autoridad de Transporte de Ras Al Khaimah y WeRide, y el segundo entre la Autoridad y Marjan, promotor principal de proyectos inmobiliarios en el emirato, con el objetivo de reforzar la cooperación en el desarrollo de soluciones de transporte del futuro. Los acuerdos se rubricaron en presencia de altos cargos en el resort Mövenpick de la isla de Al Marjan.

El primer acuerdo fue firmado por Esmaeel Hassan Alblooshi, director general de la Autoridad de Transporte de Ras Al Khaimah, y Jennifer Li, directora financiera y responsable de Asuntos Internacionales de WeRide. El segundo fue suscrito por Alblooshi y Abdulla Al Abdouli, consejero delegado de Marjan.

La firma da continuidad a la visita oficial que el jeque Saud realizó en noviembre del año pasado a la sede de WeRide en Cantón, capital de la provincia de Guangdong, donde Ras Al Khaimah suscribió un acuerdo de cooperación estratégica con dicha región.

El lanzamiento de la prueba piloto del autobús autónomo en Al Marjan constituye un paso decisivo en la estrategia de Ras Al Khaimah para desarrollar un sistema de movilidad urbana inteligente y sostenible impulsado por inteligencia artificial, reforzando así su posición como centro regional de transporte inteligente y turismo de futuro.