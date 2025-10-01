DIP Angola firma a su primer inquilino para abrir una planta de producción

DUBÁI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — Dubai Investments, destacada compañía de inversión cotizada en el Mercado Financiero de Dubái (DFM), anunció que DIP Angola, la primera zona económica plenamente integrada del país africano, ha firmado con su primer inquilino.

La empresa Trice Chemicals IND. LLC instalará en el polo industrial y logístico de DIP Angola una planta de producción de última generación.

Este hito refuerza la posición de DIP Angola como puerta de entrada estratégica para la producción, la logística y el comercio regional, y refleja la creciente confianza de los inversores en el sector industrial angoleño.

Trice Chemicals, fabricante emiratí de productos de higiene, limpieza y químicos especializados, levantará sus operaciones en una parcela de 26.000 metros cuadrados en el Northern Cluster de la Fase 1.

El desarrollo de 2.000 hectáreas en la provincia de Bengo integra múltiples zonas para crear un hub autosuficiente, con instalaciones industriales, espacios comerciales, áreas residenciales y servicios recreativos, lo que ofrece un amplio margen para el crecimiento a largo plazo y la diversificación sectorial.

Omar Al Mesmar, miembro del consejo de Dubai Investments International Angola LDA, señaló: “La firma del primer inquilino industrial marca un hito clave para la operativa de DIP Angola. Con el avance constante de las infraestructuras de la Fase 1, el proyecto está preparado para ofrecer suelo industrial totalmente urbanizado y listo para la construcción de fabricantes de primer nivel. Hay un fuerte interés por parte de diversos inversores y ya están en curso varias negociaciones. Como réplica del exitoso modelo de Dubai Investments Park en Emiratos, DIP Angola se está consolidando como la principal puerta industrial de Angola, con conectividad de clase mundial, infraestructuras modernas y un entorno estratégico para la producción y el comercio regional”.

El proyecto se perfila como catalizador del crecimiento manufacturero regional, con la creación de empleo y el posicionamiento de Angola como polo competitivo para operaciones industriales en el África austral. La primera fase incluye infraestructuras básicas —carreteras internas, servicios públicos y conexiones con los principales corredores de transporte— que permiten a las empresas instalarse con eficiencia.

Por su parte, Prathyush Pradeep, socio director de Trice Chemicals IND. LLC, añadió: “Abrir nuestra primera planta en DIP Angola es un paso ilusionante en la estrategia de crecimiento de Trice Chemicals. La infraestructura del proyecto, su ubicación estratégica y su visión de futuro nos brindan la plataforma idónea para reforzar nuestras operaciones regionales y apoyar el desarrollo industrial de Angola”.

Situado estratégicamente a 50 km de Luanda, la capital angoleña, DIP Angola ofrece acceso directo a mercados nacionales e internacionales: a 23 km del puerto marítimo y a solo 4 km de la zona franca y del futuro puerto de exportación, lo que garantiza una conectividad fluida con las principales rutas comerciales globales. La Fase 1 está llamada a generar más de 3.000 empleos, contribuyendo a la formación de mano de obra y respaldando la estrategia de crecimiento industrial del país.