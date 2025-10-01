Emiratos condena el atentado terrorista en Pakistán

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el atentado terrorista perpetrado contra un cuartel de las fuerzas paramilitares en la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán, que causó varias víctimas mortales y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la firme condena de Emiratos a estos actos criminales y su rechazo absoluto a todas las formas de violencia y terrorismo dirigidas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El ministerio expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de la República Islámica de Pakistán por este atroz ataque, y trasladó sus deseos de pronta recuperación a los heridos.