El presidente de Emiratos y el primer ministro iraquí abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de Irak, Mohammed Shia' Al Sudani, se reunieron en Abu Dabi para repasar los estrechos lazos entre ambos países y explorar oportunidades que refuercen la cooperación.

El encuentro tuvo lugar en Qasr Al Shati, donde Bin Zayed dio la bienvenida al jefe de Gobierno iraquí en el marco de su visita de trabajo a Emiratos. Las dos partes abordaron vías para ampliar la colaboración bilateral, en particular en los ámbitos económico y de desarrollo, de manera que respalde las prioridades nacionales y beneficie a ambos pueblos.

El presidente emiratí y el primer ministro iraquí también intercambiaron puntos de vista sobre diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común, con especial atención a los últimos acontecimientos en Oriente Próximo. Subrayaron la necesidad de trazar un camino claro hacia una paz duradera y de impulsar iniciativas diplomáticas que respalden la seguridad, la estabilidad y el desarrollo en la región. Asimismo, destacaron la importancia de aprovechar el reciente reconocimiento internacional del Estado de Palestina como paso hacia la satisfacción de las legítimas aspiraciones del pueblo palestino.

Ambos líderes reafirmaron la solidez de las relaciones entre Emiratos e Irak y su compromiso compartido de seguir estrechando la cooperación en beneficio mutuo y en favor de la estabilidad y seguridad regionales. También coincidieron en la importancia de reforzar la acción conjunta árabe frente a los desafíos que afronta la región.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Abdulla Matar Al Mazrouei, embajador emiratí en Irak; además de varios altos cargos.

A su llegada más temprano al aeropuerto presidencial de Abu Dabi, Mohammed Shia' Al Sudani fue recibido por el príncipe heredero, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, junto con varios ministros y responsables emiratíes.