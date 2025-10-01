Saeed Al Hajeri reafirma el compromiso de Emiratos con la estabilidad y el crecimiento económico en la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri, representante de Emiratos ante los BRICS, participó en la reunión de ministros de Exteriores del bloque, celebrada el 26 de septiembre al margen del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (UNGA 80) en Nueva York, donde reiteró el compromiso del país con el refuerzo de la acción multilateral. El dirigente emiratí también intervino en la reunión de sherpas de los BRICS, celebrada a comienzos de esa misma semana.

Durante la reunión ministerial, Al Hajeri subrayó la visión estratégica de Emiratos de los BRICS como un “bloque singularmente capacitado que reúne perspectivas diversas, forja consensos y promueve respuestas creíbles y coordinadas a los retos compartidos”.

El ministro destacó que “la estabilidad duradera se logra mediante un diálogo inclusivo, una cooperación económica con propósito y un compromiso regional fiable”. Emiratos reiteró su voluntad de seguir transformando las prioridades acordadas en resultados tangibles junto con India, que asumirá la presidencia rotatoria, y felicitó a Brasil por el éxito en la conducción de la última cumbre de líderes del bloque.

En los encuentros, Emiratos hizo hincapié en la importancia de profundizar la colaboración de los BRICS en sectores económicos clave, entre ellos la energía sostenible y la cooperación económica, al considerar que “constituyen los pilares de las economías modernas y competitivas”.