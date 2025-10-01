Emiratos reúne los elementos clave para liderar la nueva era de energía limpia e inteligencia artificial, según el CEO de EPRI

DUBÁI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente y consejero delegado del Electric Power Research Institute (EPRI), Arshad Mansoor, afirmó que Emiratos Árabes Unidos dispone de todos los elementos necesarios para liderar una nueva era que combine la energía limpia con la inteligencia artificial.

Explicó que la conjunción de abundantes recursos naturales, grandes proyectos de energías renovables y nucleares, e inversiones en centros de datos e inteligencia artificial, convierte a Emiratos en un modelo pionero a escala global por su capacidad de equilibrar la prosperidad económica con la protección medioambiental.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), al margen de la jornada inaugural de la Cumbre Mundial de la Economía Verde en Dubái, Mansoor destacó que el país cuenta con una combinación única de capacidades y proyectos, como la planta nuclear de Barakah y el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, además de empresas punteras como G42, junto a otras grandes firmas tecnológicas y de inteligencia artificial internacionales.

Estas entidades, añadió, están trabajando de forma conjunta en la construcción de uno de los mayores centros de datos y fábricas de conocimiento del mundo. La integración entre energía sostenible e inteligencia artificial otorga a Emiratos una posición de liderazgo para marcar una nueva ruta global en la que la electricidad limpia genera conocimiento y el conocimiento contribuye a proteger el planeta.