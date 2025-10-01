Theyab bin Mohamed bin Zayed recorre Global Rail 2025

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM)— El jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos y presidente de Etihad Rail, visitó los pabellones de Global Rail 2025, la mayor exposición de movilidad y transporte de la región.

La visita tuvo lugar durante la segunda jornada de Global Rail 2025, organizada por Etihad Rail, desarrollador y operador de la Red Ferroviaria Nacional de Emiratos. El evento se celebra hasta el 2 de octubre en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC), bajo el patrocinio del vicepresidente, viceprimer ministro y jefe de la Corte Presidencial, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Theyab bin Mohamed estuvo acompañado por Sara Awadh Musallam, presidenta del Departamento de Educación y Conocimiento de Abu Dabi; Mugheer Khamis Al Khaili, presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario; y Shadi Malak, consejero delegado de Etihad Rail.

Durante el recorrido, el jeque Theyab visitó los pabellones de Alstom (Francia), CRRC Corporation Limited (China), Hitachi Rail (Japón), Progress Rail (Estados Unidos), Siemens (Alemania) y la empresa mixta hispano-egipcia Talgo/Hassan Allam.

Elogió los proyectos e innovaciones presentados y destacó su contribución al avance del sector del transporte global mediante asociaciones y colaboraciones, así como su capacidad de transformar ideas en resultados tangibles. Subrayó además que Global Rail refleja el creciente papel de Emiratos como centro de diálogo y cooperación mundial para impulsar el futuro de la movilidad.

En el marco del evento, Etihad Rail firmó una serie de acuerdos con socios estratégicos como el Ministerio de Energía e Infraestructura de Emiratos, Masdar, VIA y United Trans, y Yango, con el fin de reforzar la cooperación en el sector del transporte.

La segunda jornada de Global Rail también incluyó la entrega de un premio por parte del jeque Theyab a los socios y patrocinadores de la cita, en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo del sector del transporte y al éxito del evento. Entre los galardonados figuran la Oficina de Inversión de Abu Dabi (ADIO), el Centro de Proyectos e Infraestructura de Abu Dabi (ADPIC), Abu Dhabi Transport, Alstom, DP World, la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA), Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Hill International, la Unión Internacional de Ferrocarriles, Jacobs y Khatib & Alami.

Otro de los momentos destacados fue el inicio del Global Rail Youth Hackathon, una competición de dos días en la que más de 200 estudiantes y recién graduados presentarán soluciones innovadoras para reimaginar el futuro del ferrocarril y la infraestructura en Emiratos. Los equipos competirán por premios en metálico en un entorno dinámico que combina creatividad y resolución de problemas.

La Conferencia Estratégica y Técnica de Global Rail continuó con mesas redondas, estudios de caso y presentaciones exclusivas de proyectos sobre temas como la implantación de trenes de alta velocidad, operaciones intermodales, financiación sostenible, gobernanza y políticas públicas, interoperabilidad y armonización de redes, inteligencia artificial y automatización, y planificación de las ciudades del futuro.

Bajo el lema “Impulsar el futuro del transporte y reforzar la conectividad global”, Global Rail 2025 se consolida como una plataforma de referencia para dar forma al futuro de la movilidad. El evento subraya el creciente prestigio de Abu Dabi como centro mundial de transporte inteligente y sostenible, así como su papel en convertir visiones ambiciosas en realidades concretas.