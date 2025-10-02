El gobernante de Fujairah recibe al ministro egipcio de Petróleo

FUJAIRAH, 2 de octubre de 2025 (WAM) —El jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fujairah, recibió en el palacio de Al Rumailah al ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, Karim Badawi, acompañado de su delegación.

El encuentro se centró en reforzar la cooperación bilateral en energía, petróleo e industrias relacionadas, con el objetivo de servir a los intereses comunes de ambos países.

El jeque Hamad destacó la solidez de las relaciones entre Emiratos y Egipto, subrayando su desarrollo en diversos ámbitos. Asimismo, puso de relieve la contribución estratégica de Fujairah a los mercados energéticos mundiales y su clima de inversión favorable, que respalda la cooperación económica sostenible.

Por su parte, el ministro egipcio agradeció al gobernante de Fujairah, elogiando el papel pionero de Emiratos en el desarrollo del sector energético y la posición clave del emirato en el comercio y almacenamiento mundial de crudo, gracias a una infraestructura y tecnologías avanzadas que refuerzan los indicadores económicos a nivel regional e internacional.

Al margen de la visita, Fujairah y Egipto firmaron un acuerdo de asociación energética e intercambio de inversiones, en presencia de Mohammed Saeed Al Dhanhani, director de la Corte del Emir de Fujairah, y del propio Karim Badawi.