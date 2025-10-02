Moody’s: Emiratos consolida su liderazgo como centro global de finanzas sostenibles

DUBÁI, 2 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos está afianzando su posición como hub de referencia mundial en finanzas sostenibles, según Raúl Ghosh, director general y responsable global de Finanzas Sostenibles en Moody’s Ratings.

Ghosh destacó la expansión de la innovación verde en Emiratos, que va más allá de las fuentes energéticas tradicionales para abarcar industrias y tecnologías avanzadas.

En declaraciones a WAM durante la Cumbre Mundial de la Economía Verde, señaló que los centros de datos son grandes consumidores de energía y que la demanda en este sector podría multiplicarse por cinco debido al aumento de las inversiones. Sin embargo, apuntó que la inteligencia artificial puede desempeñar un papel clave en la reducción de emisiones, recordando que la Agencia Internacional de la Energía estima que su rápida adopción podría recortar las emisiones globales en un 5 % o más en la próxima década.

El responsable de Moody’s subrayó que la innovación en Emiratos ya se extiende a sectores como el acero bajo en carbono, el cemento de bajas emisiones y los centros de datos eficientes en energía y agua. También puso en valor el éxito de Masdar en la emisión de bonos verdes y el de DP World, que lanzó el primer sukuk azul de la región para financiar infraestructuras portuarias y combatir la contaminación marina. Todo ello, dijo, demuestra que el sector financiero está impulsando nuevas herramientas de financiación sostenible.

Ghosh recalcó que la transición económica sostenible requiere inversiones a gran escala en áreas como la minería de nuevos recursos, la transmisión y distribución eléctrica, el almacenamiento en baterías y tecnologías de electrificación como los vehículos eléctricos y las bombas de calor. Estimó que la región de Oriente Medio y Norte de África necesitará destinar inversiones equivalentes al 4 % de su PIB, llamando a gobiernos, inversores, sector privado y bancos a trabajar juntos para acelerar los avances.

Por último, apuntó que los inversores muestran cada vez mayor interés por proyectos que combinen rentabilidad y sostenibilidad, ya que alinear los retornos financieros con el impacto medioambiental convierte a estas iniciativas en atractivas tanto a nivel local como global.