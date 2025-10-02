Emiratos condena enérgicamente el atentado contra una sinagoga en Mánchester

ABU DABI, 2 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el atentado terrorista contra una sinagoga judía en Mánchester (Reino Unido), que causó varias muertes y dejó heridos entre la población civil.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) afirmó que Emiratos rechaza de manera tajante estos actos criminales y reiteró su oposición permanente a toda forma de violencia y terrorismo dirigido contra personas inocentes.

El Ministerio transmitió sus condolencias y muestras de solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo del Reino Unido por este atroz ataque, y expresó sus deseos de pronta recuperación a todos los heridos.