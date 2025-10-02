Abu Dabi completó 12.309 edificios en el primer semestre de 2025

ABU DABI, 2 de octubre de 2025 (WAM) — Abu Dabi registró la finalización de 12.309 edificios durante el primer semestre de 2025, según los datos preliminares difundidos por el Departamento de Municipios y Transporte y el Centro de Estadísticas de Abu Dabi.

Solo en el segundo trimestre se concluyeron 5.767 inmuebles, que incluyen nuevas construcciones, ampliaciones y modificaciones. La ciudad de Abu Dabi concentró la mayor parte con 4.362 edificios, seguida de Al Ain con 1.960 y Al Dhafra con 220.

En el mismo periodo se emitieron 2.571 licencias de obra en el segundo trimestre, lo que eleva el total del primer semestre a 4.994 permisos, abarcando usos residenciales, comerciales, industriales, agrícolas, equipamientos públicos y otros.

Las licencias residenciales dominaron en el segundo trimestre con 1.438 permisos, seguidas de las comerciales (585), instalaciones públicas (221), industriales (208), agrícolas (64) y otras (55). Por regiones, la ciudad de Abu Dabi emitió 1.891 autorizaciones, Al Ain 528 y Al Dhafra 152.

Las licencias cubrieron nuevas construcciones, ampliaciones y modificaciones en las tres regiones del emirato.