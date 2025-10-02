Etihad Rail impulsa el futuro del transporte con su apuesta por la innovación en Global Rail 2025

ABU DABI, 2 de octubre de 2025 (WAM) — Etihad Rail, desarrollador y operador de la red ferroviaria nacional de Emiratos, reafirmó en Global Rail 2025 su compromiso con la innovación bajo el lema “Impulsando el futuro del transporte y la conectividad global”.

Durante el evento, Etihad Rail anunció la creación del Etihad Rail Innovation Centre (ERIC), la primera plataforma nacional dedicada a la innovación en movilidad. Asimismo, dio a conocer a los ganadores de la segunda edición de los Premios Global Rail a la Innovación, que otorgan un fondo de un millón de dirhams para acelerar proyectos de alto potencial en los sectores ferroviario, logístico e infraestructural.

Estas iniciativas se enmarcan en la estrategia a largo plazo de la compañía para consolidar a Emiratos como un centro global de transporte y logística, alineado con las prioridades nacionales de la Visión Emiratos 2031 y la estrategia Net Zero 2050.

El ERIC representa una inversión estratégica diseñada para transformar la forma en que se mueven personas y mercancías en la región, promoviendo la colaboración entre la industria, la academia, las empresas emergentes y el Gobierno. El centro actuará como hub nacional para la innovación en transporte y logística, con la misión de identificar, validar y escalar nuevas soluciones en ámbitos que van desde la infraestructura ferroviaria y el material rodante hasta los sistemas digitales y la conectividad intermodal.

Etihad Rail ya trabaja en proyectos pioneros que serán integrados en el ERIC, como el uso de robótica para inspecciones, pruebas con tecnologías magnéticas para viajes más eficientes y el desarrollo de soluciones locales generadas dentro de la propia compañía.

El centro apoyará además a startups y grupos de investigación mediante programas de incubación y aceleración, ofreciendo oportunidades de acceso a los mercados del Golfo y expansión global. También servirá como espacio de cooperación con administraciones, sector privado y universidades, fomentando nuevos modelos de asociación público-privada.

En paralelo, Etihad Rail clausuró la segunda edición de los Premios Global Rail a la Innovación, que recibieron 242 candidaturas internacionales, triplicando las del año anterior. Tras un proceso de evaluación en cuatro fases, los finalistas presentaron sus proyectos en Abu Dabi, consolidando el papel de Emiratos como plataforma de referencia mundial para la innovación en transporte.

Entre los ganadores destacan:

SBS Transit (Singapur), por aplicar inteligencia artificial para hacer más accesible la lengua de signos en el transporte público.

Future Maintenance Technologies (Australia), por introducir robots en la inspección de material rodante, mejorando la seguridad y el mantenimiento predictivo.

TRE ALTAMIRA (Italia), por el uso de satélites para detectar riesgos tempranos y reducir costes de supervisión.

Ameera Al Khlaifi, directora de Estrategia y Crecimiento de Etihad Rail, afirmó que el ERIC “será un motor clave para el crecimiento sostenible y la movilidad inteligente en la región”, y subrayó que los premios reflejan la visión de su alteza el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Etihad Rail, de consolidar a Emiratos como un destino líder para la innovación en el transporte.