Abu Dabi Royal Equestrian Arts se unirá a las principales escuelas de equitación clásica en su ceremonia inaugural

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM)— Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA) se convertirá en el nuevo centro de la equitación clásica en Oriente Próximo cuando abra oficialmente sus puertas el 1 de noviembre, con una ceremonia inaugural de dos días. El complejo, de 65.000 metros cuadrados, está dedicado a la preservación, representación y enseñanza de la tradición de la haute école, y se unirá a las cuatro instituciones históricas de referencia en Austria, España, Portugal y Francia.

Durante el fin de semana inaugural, el público está invitado a presenciar este acontecimiento histórico. Los días 1 y 2 de noviembre de 2025, los asistentes disfrutarán de una exhibición sin precedentes en ADREA, en la que las cuatro escuelas patrimoniales de equitación clásica actuarán juntas por primera vez, compartiendo escenario con el propio elenco de ADREA.

Encarnando siglos de arte ecuestre, la Escuela Española de Equitación de Viena presentará sus célebres caballos lipizanos y la elegancia del Ballet de los Caballos Blancos, mientras que la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre mostrará la pasión y la tradición de los caballos danzantes de Andalucía.

Junto a ellas, la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre exhibirá la precisión y el legado del caballo lusitano, y el Cadre Noir de Saumur ofrecerá su característica fusión entre la haute école y las artes escénicas. Cerrando este elenco excepcional, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts presentará su propio conjunto de jinetes y caballos, inaugurando el primer espacio permanente de equitación clásica de los Emiratos Árabes Unidos y aportando una nueva dimensión al arte ecuestre al fusionar la herencia emiratí con la tradición de la haute école.

Los invitados a la gala inaugural tendrán el privilegio de ser los primeros en conocer la nueva sede de ADREA en la isla de Jubail, asistir a las actuaciones oficiales de apertura y descubrir la escuela antes de su presentación al gran público.

A lo largo de los dos días, la gala ofrecerá charlas y actividades interactivas, un recorrido por la biblioteca ecuestre —que alberga obras raras y originales—, además de una selección gastronómica cuidadosamente elaborada, creando una atmósfera refinada e inmersiva para todos los asistentes.