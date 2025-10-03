Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Argentina abordan las relaciones bilaterales

ABU DABI, 3 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan mantuvo este viernes una conversación telefónica con Javier Milei, presidente de la República Argentina, en la que examinaron las relaciones bilaterales y exploraron formas de reforzar la cooperación en distintos ámbitos, especialmente en los sectores económico, de inversión y de desarrollo.

Ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre la alineación de esfuerzos para apoyar las prioridades de desarrollo de sus respectivos países, y reafirmaron su compromiso de fortalecer los vínculos bilaterales y ampliar la cooperación con el objetivo de generar mayores beneficios para ambas naciones y sus pueblos.