La Carrera Benéfica Zayed concluye en Río de Janeiro con más de 3.000 participantes

RÍO DE JANEIRO, 5 de octubre de 2025 (WAM) — La Carrera Benéfica Zayed cerró su segunda etapa de la temporada 2025-2026 en Río de Janeiro, Brasil, con la participación de más de 3.000 corredores de todo el mundo, entre ellos más de 200 representantes de Emiratos Árabes Unidos, en un ambiente festivo que celebró el espíritu de solidaridad, unidad y generosidad que inspira esta iniciativa global.

En su primera edición en Sudamérica, los corredores emiratíes lograron cinco de las doce medallas entregadas en las distintas categorías —una de oro, dos de plata y dos de bronce—, mientras que los atletas brasileños obtuvieron siete.

Los ganadores fueron distinguidos por Sharif Essa Al Suwaidi, embajador de los EAU en Brasil, en presencia del teniente general (retirado) Mohamed Helal Al Kaabi, presidente del Comité Organizador Superior de la Carrera Benéfica Zayed, junto a autoridades locales de Río de Janeiro.

La edición carioca reafirmó el estatus de esta prueba como uno de los principales eventos deportivos con causa humanitaria del mundo, extendiendo su misión de tender puentes entre naciones a través del legado del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, que en paz descanse, un legado basado en la generosidad, la solidaridad y los lazos humanos.

Los fondos recaudados en esta edición se destinarán a Rio Solidario, una destacada organización brasileña sin ánimo de lucro que apoya a niños, mujeres y familias en situación vulnerable, reflejando el objetivo de la carrera de convertir el deporte en una plataforma de esperanza e impacto humanitario.

En la categoría masculina de 5 kilómetros, los tres primeros puestos fueron para corredores emiratíes: Rashid Al Naqbi (oro), Saud Al Zaabi (plata) y Saif Al Alawi (bronce). En los 10 kilómetros masculinos, Abdelali Bouazzaoui obtuvo la plata y Obaid Al Nuaimi el bronce.

El teniente general (retirado) Mohamed Helal Al Kaabi expresó su satisfacción por el éxito de la cita en Río:

“Nos sentimos orgullosos del extraordinario éxito alcanzado por esta carrera, tanto por su impacto humanitario como por su excelencia organizativa. La notable participación del público refleja el prestigio internacional que ha alcanzado la Carrera Benéfica Zayed. Brasil marca un hito especial dentro de nuestros tres nuevos destinos internacionales, tras Pekín el mes pasado y antes de Budapest en mayo de 2026.”

Añadió que, desde su creación en 2001, los valores de generosidad y solidaridad que promueve la carrera han sido la base de su crecimiento y éxito, subrayando el papel de liderazgo de los EAU en las causas humanitarias y la cooperación internacional.

“La Carrera Benéfica Zayed se ha convertido en un símbolo del compromiso de nuestro país con la entrega y la unión entre los pueblos”, afirmó.

La edición de Río concluyó con el anuncio de la próxima Carrera de Abu Dabi, prevista para el 29 de noviembre de 2025. El Comité Organizador Superior invitó a deportistas y amantes de las causas solidarias a inscribirse y participar en este evento nacional y humanitario, confirmando que las inscripciones ya están abiertas en el sitio web oficial de la Carrera Benéfica Zayed.