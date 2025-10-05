Hamdan bin Zayed recibe a ciudadanos en el Palacio de Al Dhannah y distingue a los colaboradores de la Media Luna Roja de los Emiratos

AL DHAFRA, 5 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra, recibió a varios ciudadanos en el Palacio de Al Dhannah y rindió homenaje a los donantes y socios de la región que han apoyado las iniciativas humanitarias y comunitarias de la Media Luna Roja de los Emiratos, elogiando su labor en la promoción de los valores de generosidad y solidaridad en la sociedad.

El jeque Hamdan bin Zayed destacó que los esfuerzos de la Media Luna Roja emiratí, junto con el respaldo de la comunidad, reflejan la visión de la dirección del país de fomentar la responsabilidad social y apoyar los programas que contribuyen al desarrollo sostenible, reforzando así la posición de los Emiratos Árabes Unidos como referente mundial en acción humanitaria.

Al Nahyan también conversó de forma cercana con los ciudadanos presentes en el palacio, reafirmando el compromiso del liderazgo con su bienestar y la importancia de mantener una comunicación continua con la comunidad.