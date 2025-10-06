El ciclón ‘Shakhti’ se debilitará a depresión en 24 horas y no afectará a Emiratos Árabes Unidos, según el NCM

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) informó que el ciclón tropical “Shakhti”, formado en el mar Arábigo, no tendrá ningún impacto sobre los Emiratos Árabes Unidos y que se espera que se debilite hasta convertirse en una depresión tropical en las próximas 24 horas.

En un comunicado, el NCM precisó que la tormenta, actualmente situada en el oeste del mar Arábigo, registra vientos de entre 60 y 70 km/h, y que se desplazará hacia el sureste o el este a una velocidad de 25 a 55 km/h, mientras pierde intensidad hasta transformarse en un sistema de baja presión.