La Cámara de Abu Dabi, ADGM y ADIO presentan en Londres las oportunidades de inversión del emirato

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — La Cámara de Comercio e Industria de Abu Dabi (ADCCI), el Abu Dhabi Global Market (ADGM) y la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), en colaboración con entidades clave del emirato, celebrarán dos eventos destacados en Londres para mostrar las oportunidades de inversión que ofrece la dinámica economía de Abu Dabi.

El Abu Dhabi–London Business Connect, que se celebrará el 8 de octubre, y el Foro de Inversiones de Abu Dabi (ADIF), el 9 de octubre, reflejan el compromiso de la comunidad empresarial y de inversión de Abu Dabi por ampliar su proyección internacional y fortalecer sus relaciones con los principales centros económicos mundiales.

Los foros reunirán a altos representantes de los sectores público y privado, entre ellos del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED), el Grupo del Mercado de Valores de Abu Dabi (ADX), Aduanas de Abu Dabi, Mubadala, Aldar, HSBC, Hub71 y otros actores estratégicos.

Más de 40 empresas privadas y familiares emiratíes participarán en el programa para explorar oportunidades de expansión en nuevos mercados, incluido el Reino Unido, y buscar asociaciones y empresas conjuntas con socios internacionales.

Ambos encuentros pondrán de relieve el entorno inversor del emirato y reforzarán el papel de Abu Dabi como centro económico en ascenso y plataforma estratégica de inversión global. Los delegados también mantendrán reuniones con instituciones británicas de primer nivel.

El director general de ADIO, Badr Al-Olama, afirmó: «La presencia de ADIO en Londres subraya nuestro compromiso con el fortalecimiento de las alianzas con inversores y con convertir la alineación estratégica en resultados de inversión tangibles. Nos centramos en conectar el capital global con las oportunidades que surgen en los sectores prioritarios de Abu Dabi, impulsando el crecimiento a largo plazo y la creación de valor. A través del Foro de Inversiones de Abu Dabi, estamos ampliando el intercambio de inversión, tecnología y conocimientos entre nuestros mercados, consolidando la posición de Abu Dabi como una economía competitiva, conectada y orientada al futuro».

Con un ecosistema empresarial vibrante, un crecimiento sostenido y planes ambiciosos, Abu Dabi ha registrado en la última década un aumento del 300 % en la inversión extranjera y un incremento del 196 % en las licencias económicas emitidas.

Por su parte, Shamis Ali Al Dhaheri, segundo vicepresidente y director general de la Cámara de Abu Dabi, señaló: «Abu Dhabi–London Business Connect busca resultados concretos. Ofrecemos a las empresas una vía clara para establecerse, crecer y exportar desde Abu Dabi, con normas transparentes, licencias eficientes y acceso directo a socios y capital. Al mismo tiempo, ayudamos a las empresas de Abu Dabi a expandirse en el Reino Unido y facilitamos a las firmas británicas la creación de alianzas y sedes en nuestro emirato, transformando el diálogo en compromisos reales e inversión efectiva».

La presencia empresarial británica en Abu Dabi continúa en expansión, con un crecimiento interanual del 47 % en los miembros británicos de la Cámara de Abu Dabi en 2024. Además, más de 40 instituciones del Reino Unido tienen su sede en el ADGM, el centro financiero internacional más grande y de más rápido crecimiento de Oriente Medio y el norte de África (MENA).

Abu Dabi y el Reino Unido mantienen sólidos flujos de inversión bilateral. Las instituciones emiratíes siguen invirtiendo en sectores estratégicos de la economía británica, como la educación, las infraestructuras, la tecnología y las ciencias de la vida. A su vez, las empresas británicas amplían su presencia en la economía de Abu Dabi, impulsada por la innovación, especialmente en servicios financieros, educación y servicios profesionales.