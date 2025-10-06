La Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi amplía la temporada de cetrería 2025-2026

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente del Consejo de Administración de la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi (EAD), ha ordenado ampliar la temporada tradicional de caza con halcón en el emirato, que se celebrará del 20 de octubre de 2025 al 5 de febrero de 2026, conforme a la Resolución n.º (7) de 2025. La decisión está en línea con el objetivo de la EAD de regular la cetrería como una práctica tradicional profundamente arraigada en el patrimonio cultural de los Emiratos Árabes Unidos.

La Agencia indicó que la caza tradicional con halcón solo estará permitida para los cetreros con licencia durante la temporada 2025-2026, garantizando que la actividad se realice de acuerdo con las normas legales y medioambientales vigentes. Asimismo, precisó que la cetrería se limita a zonas abiertas del emirato y deberá practicarse a una distancia mínima de dos kilómetros de carreteras principales y secundarias, así como de zonas prohibidas o privadas, bosques, áreas protegidas, instalaciones petroleras y militares, y zonas residenciales.

Como parte de su compromiso con la preservación y transmisión de los valores del auténtico patrimonio árabe entre las generaciones presentes y futuras, y para fomentar la práctica de la cetrería dentro de los marcos legales y medioambientales del emirato, la EAD expide licencias de cetrería en virtud de la Resolución Local n.º (5) de 2021, que modifica ciertas disposiciones del Reglamento Ejecutivo de la Ley de Caza. Esta normativa apoya el sector de la caza tradicional y refuerza los esfuerzos por conservar la cetrería como uno de los elementos más destacados del patrimonio cultural emiratí.

Para obtener una licencia de cetrería, el solicitante debe ser ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos, tener al menos 18 años y los halcones utilizados en la caza deben estar registrados en el Sistema de Registro de Halcones del Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente (MOCCAE).

Los interesados podrán practicar este deporte tradicional solo después de obtener una licencia de caza tradicional (cetrería) a través del Sistema Unificado de Servicios Gubernamentales de Abu Dabi, TAMM. Los cetreros deben presentar su solicitud mediante la aplicación inteligente TAMM o el sitio web oficial, accediendo con su identidad digital UAE Pass.

En la lista de servicios, los solicitantes deberán seleccionar “Comunidad y Medio Ambiente” y, posteriormente, el servicio “Emisión de licencia de cetrería”. Se ha establecido una tarifa de 127 dírhams por temporada para la emisión de la licencia a través del sistema TAMM. Tras la aceptación de los términos y condiciones, el solicitante recibirá una licencia electrónica inmediata a través del mismo sistema.

El titular de la licencia deberá cumplir los requisitos medioambientales establecidos y solo podrá cazar entre el amanecer y el atardecer durante el periodo autorizado. La licencia tendrá validez por una sola temporada, correspondiente a las fechas fijadas para 2025-2026.

La designación de la temporada tradicional de cetrería refleja el compromiso de la EAD con el apoyo a los cetreros y la promoción de este deporte tradicional tanto a nivel local como internacional, con el fin de inculcar los valores de la cetrería en las nuevas generaciones y destacar su papel histórico en la cultura emiratí.

La Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi también reafirmó que su estrecha colaboración con socios estratégicos, especialmente con el Club de Cetreros de los Emiratos, contribuye a crear un entorno adecuado para la práctica de la cetrería, mediante el desarrollo de normas científicas y ejecutivas que aseguren que la actividad se lleve a cabo conforme a los más altos estándares y mejores prácticas internacionales.