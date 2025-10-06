Emiratos Árabes Unidos aboga por una visión equilibrada del uso de la inteligencia artificial en los asuntos religiosos

KUWAIT, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El doctor Omar Habtour Al Darei, presidente de la Autoridad General para Asuntos Islámicos, Dotaciones y Zakat, subrayó la necesidad de aprovechar las oportunidades de la era moderna, en especial las que ofrece la inteligencia artificial (IA), que, según afirmó, “es ya una realidad que debe asumirse con una visión equilibrada y emplearse de forma que sirva a la humanidad, a las naciones y a la religión”.

Así lo expresó durante su intervención en la undécima reunión ministerial de responsables de Asuntos Islámicos y Dotaciones de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), celebrada en el Estado de Kuwait.

El doctor Al Darei presentó la experiencia pionera de Emiratos Árabes Unidos como modelo práctico de adaptación a los tiempos, destacando iniciativas innovadoras como la integración de la inteligencia artificial en los sermones y en las mezquitas, así como la iniciativa del Sermón Unificado, puesta en marcha hace treinta años por el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

También destacó los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos por promover los valores de la convivencia, regular los asuntos religiosos mediante un marco legislativo integral y formar a los profesionales del ámbito religioso con programas avanzados y bien estructurados.

La reunión ministerial abordó diversos temas esenciales para las sociedades actuales, entre ellos las cuestiones familiares y generacionales, la promoción de valores religiosos, morales y humanos, el refuerzo de la seguridad intelectual, un enfoque equilibrado hacia la inteligencia artificial, así como la protección del medioambiente y la conservación de la energía.