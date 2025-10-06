Mansoor bin Mohammed preside la reunión del Comité Superior para las Personas con Determinación

DUBÁI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Comité Superior para la Protección de los Derechos de las Personas con Determinación, presidió la reunión del comité en presencia de miembros de la Autoridad de Desarrollo Comunitario de Dubái y de representantes de varios organismos gubernamentales.

El encuentro revisó las iniciativas en curso destinadas a consolidar el liderazgo de Dubái en la promoción de la inclusión y el empoderamiento de las Personas con Determinación, mediante un enfoque integral y coordinado.

Durante la sesión, el jeque Mansoor subrayó que Dubái está firmemente comprometida con el apoyo y la capacitación de las Personas con Determinación, superando los desafíos para crear nuevas oportunidades y fomentar su participación plena y activa en la sociedad, en línea con los objetivos de la Agenda Social de Dubái 2033.

El jeque Mansoor destacó los esfuerzos sostenidos por construir una sociedad inclusiva que ofrezca soluciones integrales a las Personas con Determinación en los ámbitos educativo, profesional, social y de servicios, ayudándoles a desarrollar todo su potencial. Afirmó que Dubái aspira a ser un modelo mundial en empoderamiento e inclusión, reconociendo el papel esencial de este colectivo como pilar del desarrollo sostenible.

Durante la reunión, el jeque Mansoor aprobó el lanzamiento de la iniciativa “Dubái Habla Lengua de Signos”, que convertirá a la ciudad en una de las primeras del mundo en ofrecer la opción de comunicación en lengua de signos en todos sus servicios digitales e inteligentes. La iniciativa busca fortalecer la inclusión social, facilitar el acceso a los servicios públicos a las personas con discapacidad auditiva y formar al personal en nociones básicas de lengua de signos, reafirmando el liderazgo de Dubái en comunicación inclusiva en escuelas, hospitales, aeropuertos y otras instalaciones públicas.

El jeque Mansoor también examinó el plan de la Autoridad de Desarrollo Comunitario para crear una base de datos unificada de Personas con Determinación, diseñada para mejorar la precisión de la información y facilitar el acceso a los datos en la elaboración de futuras políticas. Ordenó su rápida implementación para reforzar el empoderamiento, la inclusión social, la planificación de servicios y la evaluación de las iniciativas relacionadas.

Por su parte, Hessa bint Essa Buhumaid, directora general de la Autoridad de Desarrollo Comunitario, señaló que la reunión marca un hito clave en la mejora de la coordinación gubernamental y en la prestación de servicios integrales y sostenibles para las Personas con Determinación, conforme a la visión de la dirección de Dubái de mantener a la ciudad como referente mundial en inclusión y calidad de vida.

El encuentro, celebrado al margen de la séptima edición de la AccessAbilities Expo en el Centro de Comercio Mundial de Dubái, también destacó el papel del Comité en la implementación de la visión del liderazgo y en el impulso de los esfuerzos del emirato por mejorar la calidad de vida y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad.

Durante la reunión, varias entidades gubernamentales presentaron sus principales programas e iniciativas. La Municipalidad de Dubái expuso el servicio de accesibilidad Wusool, destinado a evaluar y certificar la accesibilidad de los edificios de la ciudad. El Departamento de Recursos Humanos del Gobierno de Dubái destacó sus esfuerzos para promover el empleo y la formación profesional, mientras que la Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA) presentó sus iniciativas para facilitar la movilidad inclusiva en todo el emirato.

El Comité adelantó que la próxima fase se centrará en la estandarización de los datos y servicios junto con la Autoridad Sanitaria de Dubái y otras entidades, además de impulsar nuevas iniciativas de empleo, formación y participación laboral para las Personas con Determinación.