Mansour bin Zayed preside la reunión del Comité Superior de Agua y Electricidad de Abu Dabi

ABU DABI, 6 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro, presidente del Tribunal Presidencial y presidente del Comité Superior del Sector del Agua y la Electricidad de Abu Dabi, presidió la reunión del Comité celebrada en Qasr Al Watan.

Durante la sesión, el Comité examinó los últimos avances en los sectores del agua y la electricidad del emirato y analizó las estrategias de crecimiento futuras, centradas en diversificar las fuentes de energía y aumentar la dependencia de soluciones con bajas emisiones de carbono. Estas estrategias están alineadas con la expansión continua de Abu Dabi en distintos sectores económicos y buscan reforzar su posición internacional en los ámbitos energético e hídrico.

A la reunión asistieron Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructura; el doctor Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina del Presidente para Asuntos Estratégicos y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; el doctor Sultán bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada, director general y consejero delegado del grupo ADNOC; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos; Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, presidente del Departamento de Finanzas; el doctor Abdullah Hamid Al Jarwan, presidente del Departamento de Energía; y Mohammed Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión y director general y consejero delegado de ADQ.