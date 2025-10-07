El ciclón tropical ‘Shakti’ se debilita a depresión tropical sin impacto en Emiratos, según el Centro Nacional de Meteorología

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) anunció que el ciclón tropical “Shakti” se encuentra actualmente como depresión tropical sobre el oeste del mar Arábigo, centrado en la latitud 19° norte y longitud 60,5° este, con velocidades del viento en torno al centro de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

En su última actualización, el Centro indicó que se prevé que la depresión tropical se disipe en las próximas seis horas y se convierta en una zona de baja presión, desplazándose en dirección sureste–este con vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora.

El NCM confirmó que el ciclón tropical “Shakti” no tiene ningún impacto sobre el país.