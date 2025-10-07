Anwar Gargash se reúne con el asesor principal del primer ministro de Canadá

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El doctor Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con Scott Gilmore, asesor principal del primer ministro de Canadá en materia de política exterior, defensa y seguridad.

Durante el encuentro, analizaron las relaciones bilaterales entre ambos países y las formas de reforzar la cooperación en distintos ámbitos, además de revisar los últimos acontecimientos regionales e internacionales e intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de interés común.

A la reunión asistieron también Alexandre Lévêque, viceministro adjunto de Canadá para Europa, el Ártico, Oriente Medio y el Magreb, y Radha Krishna Panday, embajadora de Canadá en Emiratos Árabes Unidos.