El presidente de Emiratos envía una carta al rey de Jordania sobre las relaciones bilaterales

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió una carta al rey Abdalá II bin Al Husein de Jordania, en la que aborda las relaciones bilaterales y las formas de reforzar la cooperación entre ambos países.

La carta fue entregada por Hamad Al Matrooshi, consejero y encargado de negocios de la Embajada de Emiratos en Ammán, durante una reunión con Dhaifallah Al Fayez, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Expatriados, celebrada en la sede del Ministerio en la capital jordana.

Durante el encuentro, ambas partes destacaron las sólidas y arraigadas relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos países en todos los ámbitos, y examinaron diversos temas de interés común.