Mansour bin Zayed preside la reunión del Consejo de Competitividad del Talento Emiratí y entrega los Premios Nafis

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente del Consejo de Competitividad del Talento Emiratí (ETCC), presidió en el palacio de Qasr Al Watan, en Abu Dabi, la reunión del Consejo, en la que se aprobaron los indicadores estratégicos para 2026 y el nuevo plan estratégico del organismo.

El jeque Mansour elogió los esfuerzos y logros del Consejo en el último periodo, destacando las iniciativas de calidad orientadas a apoyar y empoderar al talento emiratí en el sector privado.

Subrayó que el programa Nafis encarna la visión del liderazgo de Emiratos Árabes Unidos para capacitar a los ciudadanos y prepararlos para el futuro. Añadió que, a lo largo de los últimos cuatro años, ha quedado demostrado que invertir en el talento nacional es el camino más eficaz para reforzar la competitividad del país, tanto a nivel regional como mundial.

El vicepresidente afirmó que el talento nacional seguirá siendo el eje de las prioridades del país, respaldado por programas específicos diseñados para responder a las necesidades del mercado laboral y por alianzas dinámicas que reflejan el compromiso de Emiratos con una economía basada en el conocimiento y centrada en las personas. Señaló asimismo que la nueva estrategia del Consejo continuará promoviendo un entorno laboral innovador y estimulante.

Durante la reunión, el Consejo analizó los principales logros del programa Nafis desde su lanzamiento. Hasta la fecha, unos 154.000 emiratíes trabajan en el sector privado, de los cuales más de 136.000 se han incorporado desde la puesta en marcha de Nafis. Además, el número de empresas que emplean a emiratíes ha aumentado hasta casi 30.000.

Tras el encuentro, el jeque Mansour presidió la ceremonia de entrega de la tercera edición (2024–2025) de los Premios Nafis, celebrada también en Qasr Al Watan. Expresó su agradecimiento a los galardonados y a los socios del programa, destacando que los Premios Nafis reflejan la visión del liderazgo emiratí de fomentar la participación nacional en la fuerza laboral y promover la excelencia y la competitividad en el sector privado.

Añadió que el galardón sirve como plataforma para reconocer a personas e instituciones que han alcanzado un éxito notable en el proceso de emiratización, inspirando a más profesionales nacionales a contribuir al desarrollo del país.

El jeque Mansour subrayó que reconocer a los ganadores reafirma el compromiso de Emiratos con una cultura de excelencia e innovación en el trabajo, y recalcó que invertir en el talento nacional es un pilar esencial del desarrollo sostenible y de una economía competitiva basada en el conocimiento.

También elogió el papel decisivo de las instituciones y empresas en el apoyo a las políticas de emiratización, al ofrecer entornos laborales atractivos que permiten a los profesionales nacionales desarrollar sus habilidades y aportar valor en diversos sectores.

En la ceremonia se reconoció a 33 emiratíes que obtuvieron el primer lugar en 11 subcategorías dentro de la categoría individual, entre ellas liderazgo, supervisión, medicina, sanidad, banca, finanzas, seguros, empleos del futuro, administración, ingeniería, retail y atención al cliente.

Asimismo, 54 empresas fueron distinguidas en la categoría de entidades que apoyan la emiratización en 13 sectores clave, incluidos servicios empresariales, manufactura, comercio y reparación, bienes raíces y construcción, salud y trabajo social, hostelería y entretenimiento, educación, información y comunicación, banca, finanzas, cambio de divisas, seguros y profesiones vinculadas al sector asegurador.

A la ceremonia asistieron varios ministros, miembros del Consejo de Competitividad del Talento Emiratí, integrantes del jurado y socios estratégicos del programa Nafis.