El MBRSC difunde las primeras imágenes de los satélites MBZ-SAT y Etihad-SAT

DUBÁI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El Centro Espacial Mohammed bin Rashid (MBRSC) ha publicado el primer conjunto de imágenes captadas por los satélites MBZ-SAT y Etihad-SAT, coincidiendo con la celebración de la Semana Mundial del Espacio 2025.

Este hito marca una nueva etapa en las capacidades de observación terrestre de Emiratos Árabes Unidos y refuerza su potencial para ofrecer datos de vanguardia en materia civil, medioambiental, marítima e infraestructural. La Semana Mundial del Espacio, proclamada por la Asamblea General de la ONU, celebra la contribución de la ciencia y la tecnología espaciales al progreso humano.

MBZ-SAT y Etihad-SAT representan tecnologías distintas pero complementarias, que actúan conjuntamente para ofrecer una visión integral del planeta. El MBZ-SAT, lanzado en enero de 2025 y bautizado en honor al presidente Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, es el satélite óptico más avanzado de la región, mientras que Etihad-SAT, puesto en órbita en marzo de 2025, es el primer satélite de radar de apertura sintética (SAR) desarrollado por el MBRSC, capaz de capturar datos en cualquier condición meteorológica y de iluminación.

Juntos, ambos satélites proporcionan imágenes consistentes y de alta resolución que respaldan sectores clave como la gestión de desastres, la agricultura inteligente y el desarrollo de infraestructuras.

Hamad Obaid Al Mansoori, presidente del MBRSC, afirmó que la publicación de las imágenes refleja la visión estratégica de la dirigencia del país y la dedicación de los ingenieros emiratíes. Destacó que la combinación de tecnologías ópticas y de radar permite a Emiratos aportar soluciones innovadoras a los retos globales y consolida su posición como referente en tecnología espacial.

Por su parte, Salem Humaid Al Marri, director general del MBRSC, subrayó que los dos satélites forman parte de una capacidad nacional unificada en el desarrollo de satélites y la observación terrestre. Añadió que la publicación de las imágenes demuestra la fiabilidad de los datos generados por el centro y su compromiso con el desarrollo de una nueva generación de satélites al servicio de Emiratos y del mundo.

Con un peso de 750 kilos y unas dimensiones de 3 por 5 metros, el MBZ-SAT fue desarrollado por ingenieros emiratíes, con un 90 % de sus estructuras mecánicas fabricadas localmente. Está equipado con una de las cámaras de mayor resolución de la región, capaz de capturar imágenes con el doble de precisión que los modelos anteriores.

Entre sus sistemas destacan una unidad de propulsión eléctrica avanzada, un navegador estelar con precisión métrica y velocidades de transmisión de datos cuatro veces superiores a las de generaciones previas. Sus capacidades de planificación y procesamiento permiten entregar imágenes en menos de dos horas tras su captura, multiplicando por diez la eficiencia anterior.

El proyecto contó con la colaboración de empresas emiratíes como Strata, EPI, Rockford Xellerix, Halcon, Falcon y EGA, fortaleciendo así la industria espacial nacional.

El Etihad-SAT, primer satélite SAR desarrollado por el MBRSC, emplea radar para obtener imágenes de alta resolución independientemente del clima o de la hora del día. Opera en tres modos de captura —puntual, barrido y franja—, lo que permite vigilar grandes extensiones terrestres o marítimas y aplicar sus datos a la navegación, la detección de vertidos de petróleo, la respuesta ante desastres o la agricultura de precisión.

Los datos son procesados mediante sistemas de inteligencia artificial que mejoran la precisión y la rapidez, beneficiando a organismos gubernamentales, investigadores y usuarios del sector privado. Desarrollado con apoyo de la Iniciativa Satrec de la República de Corea, el proyecto ha facilitado una transferencia de conocimiento significativa a los equipos emiratíes.

Con la difusión de las primeras imágenes de ambos satélites, el MBRSC refuerza su misión de construir una flota diversificada con capacidades complementarias. La integración de las tecnologías óptica y de radar demuestra el creciente liderazgo global de Emiratos Árabes Unidos en el ámbito espacial, ofreciendo imágenes avanzadas y fiables que contribuyen a afrontar desafíos internacionales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo urbano sostenible.