Hamdan bin Mohammed se reúne con el cofundador y director ejecutivo de Colossal Biosciences

DUBÁI, 7 de octubre de 2025 (WAM) —El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, se reunió con Ben Lamm, cofundador y director ejecutivo de Colossal Biosciences, empresa estadounidense de biotecnología e ingeniería genética reconocida como la primera del mundo dedicada a la desextinción de especies animales.

Durante el encuentro, el jeque Hamdan reafirmó el compromiso de Dubái con el intercambio de conocimientos y experiencias con las principales compañías internacionales en los campos de la ciencia y la tecnología. Subrayó además el apoyo de la ciudad a proyectos e ideas innovadoras que empleen tecnologías de vanguardia para impulsar el progreso científico y servir a la humanidad.

El príncipe heredero señaló que el avance científico y tecnológico progresa a un ritmo acelerado, generando grandes oportunidades para el futuro, y destacó que Dubái y Emiratos Árabes Unidos consideran el desarrollo científico y tecnológico un pilar esencial para construir un futuro sostenible, que proteja el bienestar humano y preserve el medioambiente natural.

Durante la reunión, el jeque Hamdan fue informado sobre el amplio índice de proyectos de desextinción de especies emprendidos por Colossal Biosciences, la primera empresa mundial especializada en proteger especies en peligro, conservar ecosistemas naturales y revivir especies extintas mediante aplicaciones avanzadas de biotecnología e ingeniería genética.

En el encuentro estuvieron presentes Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo a Distancia y director general de la Oficina del Príncipe Heredero de Dubái; Helal Saeed Almarri, director general del Departamento de Economía y Turismo de Dubái; y Khalfan Belhoul, director ejecutivo de la Dubai Future Foundation.

La empresa, con sede en Dallas, trabaja en la protección de especies amenazadas y la recuperación de aquellas que han desaparecido. En octubre de 2024, Colossal Biosciences logró revivir con éxito al lobo gigante, una especie extinguida hace 10.000 años. La compañía también aspira a devolver a la vida al mamut lanudo, el dodo y el tigre de Tasmania.