Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates–XRG, gana en solitario la Tre Valli Varesine

VARESINE (Italia), 7 de octubre de 2025 (WAM)— El esloveno Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates–XRG, se impuso en solitario en la Tre Valli Varesine, en su primera carrera con el maillot arcoíris de campeón del mundo y tras haber conquistado también el título europeo. El ciclista de 27 años lanzó un ataque certero a 22 kilómetros de meta que le permitió distanciarse de sus rivales y firmar la victoria número 91 de la temporada para su equipo.

Fiel a su estilo, Pogačar mantuvo su ofensiva en solitario hasta cruzar la línea de meta. Detrás, su compañero de equipo Isaac del Toro realizó una destacada actuación y finalizó en octava posición, completando una jornada redonda para la escuadra emiratí.

Ambos corredores se habían escapado junto a un grupo de élite cuando quedaban poco menos de 30 kilómetros para el final. En el descenso del Montello, Pogačar lanzó su ataque definitivo y amplió su ventaja hasta más de un minuto, sin que nadie lograra darle alcance.

Esta es la segunda victoria de Pogačar en la Tre Valli Varesine, después de prometer su regreso tras no poder defender su título el año pasado, cuando la carrera fue cancelada por la lluvia. La tarde del martes marcó un regreso triunfal para el corredor del UAE Team Emirates–XRG, que llega en plena forma a su último gran desafío de la temporada, el Il Lombardia, este sábado.

Pogačar explicó: “El plan era esperar a la última vuelta y situarme en una buena posición. Tudor decidió atacar muy pronto y abrir la carrera desde lejos. Isaac y yo lanzamos el ataque en una de las subidas. Fue una situación ideal: estábamos en el grupo delantero y sabíamos que nadie colaboraría demasiado, así que cuando vi que tenía un hueco en el descenso, apreté en el llano. Sabía que, aunque me vaciara, Isaac podía rematar desde atrás, incluso en solitario. Así que era una muy buena situación y la aprovechamos”.