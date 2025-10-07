Emiratos y Kuwait analizan el fortalecimiento de la cooperación militar

KUWAIT, 7 de octubre de 2025 (WAM)— El mayor general jeque Ahmed bin Tahnoun Al Nahyan, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos, realizó una visita oficial al Estado de Kuwait como parte de los esfuerzos para reforzar las relaciones militares entre ambos países.

El jeque Ahmed fue recibido por el teniente general Khaled Al Shurian, jefe del Estado Mayor del Ejército kuwaití, y por el mayor general piloto Sabah Jaber Al Ahmad Al Sabah, subjefe del Estado Mayor.

Durante la visita, las dos partes abordaron vías para fortalecer la cooperación militar y ampliar el intercambio de conocimientos y experiencias.

El encuentro se enmarca en la estrecha coordinación en materia militar y de seguridad entre los dos países hermanos, con el objetivo de potenciar la preparación operativa de las fuerzas armadas y afrontar los retos regionales con mayor eficacia.