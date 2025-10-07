El presidente de Emiratos recibe al profesor Humaid Al Shamsi

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió en el palacio de Al Bahr, en Abu Dabi, al profesor Humaid bin Harmal Al Shamsi, presidente de la Sociedad de Oncología de Emiratos y director ejecutivo del Instituto Oncológico Burjeel.

El encuentro tuvo lugar en reconocimiento a los recientes logros académicos del profesor Al Shamsi, quien ha sido nombrado profesor visitante en la Facultad de Medicina de Harvard y científico visitante en el Instituto Oncológico Dana-Farber, en Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer médico emiratí en recibir tales distinciones.

Al Nahyan felicitó al profesor Al Shamsi y le deseó más éxitos en su trayectoria científica, al servicio de su nación y de la humanidad. El jeque Mohamed subrayó que impulsar el talento nacional excepcional sigue siendo una prioridad central dentro de la visión de Emiratos Árabes Unidos y su compromiso con el progreso sostenible.

Por su parte, el profesor Al Shamsi agradeció a Al Nahyan el apoyo continuo a los talentos nacionales en todos los campos, especialmente en el de la investigación científica, y destacó que dicho respaldo anima a los emiratíes a perseguir sus aspiraciones y alcanzar las más altas metas académicas al servicio de su país.

En la reunión estuvieron presentes el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente del Patronato de la Fundación Benéfica y Humanitaria Zayed bin Sultan Al Nahyan; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente del Patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; así como varios jeques, ministros, altos funcionarios, ciudadanos e invitados.