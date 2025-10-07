Abdulla Al Hamed se reúne con los directores ejecutivos de RedBird IMI y All3Media

ABU DABI, 7 de octubre de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios y del Consejo de Medios de Emiratos Árabes Unidos, se reunió en la sede de la Oficina, en Abu Dabi, con Jeff Zucker, director ejecutivo de RedBird IMI, y Jane Turton, directora ejecutiva de All3Media.

Durante el encuentro se analizaron oportunidades de cooperación e intercambio de conocimientos en los ámbitos de los medios de comunicación, la producción audiovisual y el contenido digital. También se abordaron formas de reforzar las alianzas con las instituciones mediáticas emiratíes, contribuyendo al desarrollo de la industria del contenido y al impulso de proyectos conjuntos con sede en Emiratos Árabes Unidos.

La reunión exploró además las perspectivas de colaboración futura en el marco de la próxima Cumbre Bridge, un gran evento mundial sobre medios de comunicación que se celebrará en Abu Dabi el próximo diciembre y reunirá a líderes de opinión, profesionales de la comunicación y creadores de contenido de todo el mundo.

Ambas partes coincidieron en que la cumbre representa una oportunidad estratégica para ampliar el diálogo sobre el futuro de los medios y reforzar su papel como motor de cambio positivo en la producción y distribución de contenidos multiplataforma.

Al Hamed afirmó: “Los Emiratos Árabes Unidos consideran los medios de comunicación uno de los pilares del desarrollo nacional integral. El país aspira a consolidar un ecosistema mediático moderno que refleje sus valores, acompañe sus transformaciones económicas, culturales y sociales, y respalde su presencia equilibrada e influyente en el escenario mundial”.

Añadió que la visión mediática del futuro de Emiratos se basa en equilibrar el avance tecnológico con la credibilidad y la calidad del contenido, de modo que el sistema nacional de medios se convierta en un modelo de profesionalidad, cooperación internacional e influencia positiva y basada en el conocimiento, sustentado en el respeto mutuo.

El presidente del Consejo de Medios subrayó además el compromiso de Emiratos con el fortalecimiento de la cooperación con las grandes empresas e instituciones mediáticas globales, en consonancia con la visión nacional de producir contenido de alta calidad y alcance internacional desde Emiratos, que refleje la diversidad cultural del país, su liderazgo en el desarrollo y su creciente papel como centro neurálgico de las industrias mediáticas regionales y globales.

Cabe destacar que RedBird IMI es una empresa conjunta entre RedBird Capital Partners (Estados Unidos) y International Media Investments (IMI), con sede en Abu Dabi. Por su parte, All3Media, adquirida el año pasado por RedBird IMI en una operación valorada en 1.500 millones de dólares, es una de las principales productoras y distribuidoras independientes de televisión y cine del mundo, y cuenta entre sus copropietarios con Warner Bros. Discovery, Inc. y Liberty Global Ltd.