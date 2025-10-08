El presidente de los EAU y el emir de Kuwait abordan los lazos fraternales y la situación regional

KUWAIT, 8 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir de Kuwait, para analizar los profundos lazos fraternales que unen a ambos países y estudiar formas de reforzar la cooperación, especialmente en los sectores del desarrollo y la economía, con el fin de impulsar sus intereses comunes y apoyar la prosperidad de ambos pueblos.

Las conversaciones tuvieron lugar en el Palacio Bayan, en el marco de la visita fraternal del presidente emiratí a Kuwait.

El emir de Kuwait dio la bienvenida al jeque Mohamed bin Zayed, con quien intercambió cordiales saludos, reflejo de las estrechas relaciones entre ambos países y sus pueblos.

Durante el encuentro, también se abordaron diversos asuntos regionales e internacionales, con especial atención a los últimos acontecimientos en Oriente Próximo. Los dos dirigentes reiteraron el apoyo de sus países a todas las iniciativas destinadas a lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, subrayando que una paz justa y global basada en la solución de los dos Estados sigue siendo la única vía hacia una estabilidad duradera en la región y hacia la realización de las legítimas aspiraciones del pueblo palestino.

Asimismo, destacaron la importancia de aprovechar el creciente reconocimiento internacional del Estado de Palestina para respaldar los esfuerzos de paz y estabilidad.

Ambas partes analizaron también los avances en la cooperación del Golfo, reafirmando su compromiso de fortalecer el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y apoyar las iniciativas que promuevan el desarrollo y la prosperidad de sus pueblos.

Posteriormente, el jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah ofreció un almuerzo en honor del presidente emiratí y la delegación que le acompañaba.

A la reunión y al almuerzo asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; además de varios ministros y altos funcionarios.

Por parte kuwaití, asistieron el príncipe heredero, jeque Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah, y el primer ministro, jeque Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, junto con varios jeques, ministros y altos cargos.

Al concluir su visita fraternal, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan partió de Kuwait, donde fue despedido por el príncipe heredero y otras autoridades kuwaitíes.