Tahnoon bin Zayed preside la reunión del consejo de ADQ

ABU DABI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y miembro del Consejo Supremo para Asuntos Financieros y Económicos (SCFEA), presidió la tercera reunión del consejo de administración de ADQ correspondiente a 2025.

El jeque Tahnoon bin Zayed elogió los continuos esfuerzos de ADQ por reforzar los pilares de la resiliencia económica y el desarrollo sostenible, destacando el papel de la compañía en la creación de valor a través de su cartera diversificada, que abarca sectores clave de la economía.

Durante la reunión, se revisó el rendimiento financiero del segundo trimestre de 2025, que mantiene una sólida trayectoria de crecimiento. También se informó al consejo sobre la adquisición por parte de ADQ del 35 % de Limagrain Vegetable Seeds (LVS), la división de semillas vegetales del grupo Limagrain, lo que representa una entrada estratégica en un segmento crucial de la cadena alimentaria mundial y refuerza el papel de ADQ en el impulso de las capacidades agrícolas y de seguridad alimentaria.

De forma paralela, la colaboración en investigación y desarrollo entre Silal y LVS acelerará la innovación en semillas adaptadas al desierto y desempeñará un papel clave en el avance de la agenda nacional de seguridad alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos.

En el área de Transporte y Logística, Abu Dhabi Airports registró más de 15,8 millones de pasajeros en el primer semestre de 2025, un aumento del 13,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, sumando más de cuatro años consecutivos de crecimiento de dos dígitos, lo que subraya su papel como motor de diversificación económica y conectividad global.

En AD Ports Group, la terminal CMA de Khalifa Port, que inició operaciones comerciales a comienzos de 2025, alcanzó un 80 % de utilización en el segundo trimestre y un 62 % acumulado en el año. En conjunto, el grupo registró un aumento interanual del 17 % en el tráfico de contenedores y un incremento del 13 % en la carga general.

Los ingresos de AD Ports Group ascendieron a 9.400 millones de dirhams, un 17 % más que el año anterior, impulsados por el crecimiento sostenido del comercio y las alianzas internacionales. El EBITDA creció un 9 % interanual, hasta 2.300 millones de dirhams, reflejando la solidez de su modelo diversificado.

En Energía y Servicios Públicos, TAQA completó la adquisición de GS Inima (España) por 1.200 millones de dólares, reforzando su presencia internacional y añadiendo 171 millones de galones imperiales diarios (MIGD) de capacidad de desalinización a su cartera de 1.250 MIGD. GS Inima aporta además 1,2 millones de metros cúbicos diarios de agua potable y 2,6 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de tratamiento de aguas residuales e industriales, así como un negocio de gestión hídrica que atiende a 1,3 millones de personas.

TAQA registró ingresos de 28.400 millones de dirhams, un 4,5 % más que en 2024, y un EBITDA de 10.200 millones, demostrando la resiliencia de sus operaciones y una gestión eficiente de costes.

En Sanidad y Ciencias de la Vida, la red hospitalaria de PureHealth experimentó un aumento del 13 % en las consultas externas (4,4 millones) y del 7 % en las hospitalizaciones (108.000). Los ingresos ascendieron a 13.600 millones de dirhams, un 9 % más, mientras que el EBITDA alcanzó 2.300 millones, un 8 % superior, lo que refleja su capacidad para crecer con rentabilidad y márgenes saludables.

En Inversiones Inmobiliarias, Modon lanzó Wadeem, su primera comunidad residencial en la isla Hudayriyat, con más de 1.700 parcelas, y logró vender por completo Muheira, un desarrollo residencial de alto nivel en Reem Island, el mismo día de su lanzamiento. Su plataforma Gridora, creada junto con ADQ e IHC, firmó su primer memorando de entendimiento con el Centro de Proyectos e Infraestructura de Abu Dabi (ADPIC) para ejecutar proyectos estratégicos.

Modon alcanzó ingresos de 6.500 millones de dirhams, triplicando los del año anterior, con un EBITDA de 2.900 millones, casi cuadruplicando sus resultados de 2024, lo que ilustra su fuerte y rentable crecimiento.

El consejo analizó también los esfuerzos de ADQ por implantar un modelo de gestión del talento basado en el valor en sus empresas, con el fin de alinear las capacidades humanas con las estrategias corporativas y garantizar una ejecución eficiente y sostenida.

Asimismo, se informó sobre los avances del programa Sprint AI, destinado a acelerar la adopción de datos e inteligencia artificial en todas las filiales de ADQ. Desde su lanzamiento, más de 15 iniciativas de IA y datos se han puesto en marcha, junto con 50 casos de uso a gran escala, reforzando el impacto empresarial y el desarrollo de una plataforma común de IA y datos.

Mohamed Hassan Alsuwaidi, director general y consejero delegado del grupo, afirmó:

“Bajo el liderazgo del jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, ADQ está impulsando la resiliencia económica de Abu Dabi mediante inversiones estratégicas alineadas con las prioridades nacionales, incluida la seguridad alimentaria. Los logros de este trimestre reflejan nuestro compromiso con el crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo”.

La reunión concluyó con la reafirmación del compromiso de ADQ de actuar como facilitador estratégico de la diversificación económica y la competitividad global de Abu Dabi.

Al encuentro asistieron el jeque Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Mohamed Hassan Alsuwaidi, Mohamed Mubarak Fadel Al Mazrouei, Ahmed Mubarak Al Mazrouei, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed y Kaj-Erik Relander.