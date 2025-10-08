El gobernante de Sharjah ordena atención domiciliaria gratuita para los ciudadanos mayores

SHARJAH, 8 de octubre de 2025 (WAM) — Sultan bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, ha ordenado que el servicio de “Atención Domiciliaria” se preste de forma gratuita a los ciudadanos emiratíes mayores con ingresos limitados, sin que se les descuente ninguna cantidad de su asistencia social. Además, se reembolsarán los importes que hayan sido deducidos durante el mes en curso.

La directriz fue anunciada por Maryam Majid Al Shamsi, presidenta del Departamento de Servicios Sociales de Sharjah, durante una intervención telefónica en el programa “Direct Line”, emitido por la Radio y Televisión de Sharjah.