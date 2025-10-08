Centro Nacional de Meteorología: se esperan lluvias el viernes y un descenso de las temperaturas

ABU DABI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) ha pronosticado que, a partir del viernes 10 de octubre y hasta el martes 14 de octubre, el país se verá afectado por una extensión de un sistema de baja presión en superficie procedente del sur, que coincidirá con otro sistema de baja presión en niveles altos acompañado de una masa de aire relativamente fría y húmeda.

En un comunicado emitido hoy, el Centro indicó que durante este periodo se prevén lluvias de intensidad leve a moderada, que podrían ser fuertes en momentos puntuales y dispersos, afectando principalmente a las regiones norte y este, y que en ocasiones podrían extenderse hacia zonas del interior y del oeste, con posibilidad de pequeñas granizadas en áreas limitadas.

Asimismo, se espera un descenso de las temperaturas, mientras que los vientos soplarán del sureste al noreste, cambiando luego a noroeste, con intensidad de leve a moderada, aunque podrían volverse fuertes en determinados momentos, levantando polvo y arena.

El mar presentará oleaje de leve a moderado, con posibilidad de volverse fuerte bajo la nubosidad tanto en el golfo Arábigo como en el mar de Omán.