Las reservas de oro del Banco Central de los EAU superan por primera vez los 30.000 millones de dírhams

ABU DABI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — Las reservas de oro del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) aumentaron alrededor de un 32 por ciento durante los primeros ocho meses de 2025, superando por primera vez los 30.000 millones de dírhams.

A finales de agosto, el valor de las reservas alcanzó los 30.329 millones de dírhams, frente a los 22.981 millones registrados a finales de diciembre de 2024.

En términos mensuales, las tenencias de oro del banco central crecieron más de un 4,5 por ciento en agosto, tras situarse en 28.997 millones de dírhams a finales de julio.

Según el boletín estadístico publicado hoy por el CBUAE, el valor de los depósitos a la vista ascendió a más de 1,188 billones de dírhams a finales de agosto, frente a los 1,109 billones registrados a finales de diciembre de 2024.

De acuerdo con los datos del organismo, al cierre de agosto los depósitos a la vista incluían 892.273 millones de dírhams en moneda local y 296.137 millones en divisas extranjeras.

Los depósitos de ahorro totalizaron 376.479 millones de dírhams, frente a los 317.480 millones de finales de 2024, de los cuales 321.761 millones estaban denominados en moneda local y 54.718 millones en divisas.

Por su parte, los depósitos a plazo superaron los 1,05 billones de dírhams a finales de agosto, con 664.669 millones en moneda local y 386.190 millones en divisas extranjeras.