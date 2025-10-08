Thani Al Zeyoudi prueba el servicio de pasajeros de Etihad Rail antes de su lanzamiento en 2026

ABU DABI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior, participó junto con Shadi Malak, director ejecutivo de Etihad Rail, y una delegación de altos cargos en un viaje de prueba previo al lanzamiento del nuevo servicio de pasajeros de la compañía, cuya operación comercial está prevista para 2026.

El recorrido llevó a la delegación por la primera fase del trayecto, desde Al Qudra, en Dubái, hasta Fuyaira.

Junto con su capacidad de transporte de mercancías —que superará los 60 millones de toneladas anuales para 2030—, el servicio de pasajeros formará parte esencial de la red integrada de transporte de los Emiratos Árabes Unidos, impulsando la movilidad, fortaleciendo comunidades y apoyando a las industrias de todo el país.

Al Zeyoudi subrayó el papel transformador del proyecto de Etihad Rail en la movilidad de pasajeros y mercancías. “El lanzamiento del servicio de pasajeros de Etihad Rail supondrá un paso crucial en nuestros esfuerzos por ampliar y modernizar la red de transporte del país. Este ambicioso proyecto de infraestructura ya está acelerando el traslado de bienes y materiales entre zonas industriales, puertos y centros logísticos, y ahora permitirá también el transporte de pasajeros, mejorando la conectividad de nuestra población, fomentando el desarrollo económico sostenible y reduciendo las emisiones contaminantes”, afirmó.

Por su parte, Shadi Malak declaró: “Ha sido un honor recibir al doctor Thani bin Ahmed Al Zeyoudi y mostrarle el servicio de pasajeros de Etihad Rail, que marca un nuevo hito en nuestro recorrido, guiado por la visión de nuestro sabio liderazgo y bajo la dirección de Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Etihad Rail. Este proyecto refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una red de transporte integrada que refuerce la conectividad en los Emiratos y contribuya a una movilidad más sostenible y eficiente.”

Una vez en funcionamiento, el servicio de pasajeros de Etihad Rail conectará 11 ciudades, desde Al Sila, en el extremo occidental del país, hasta Fuyaira, en la costa oriental, mejorando el acceso entre los principales destinos y reduciendo la congestión del tráfico. Cada tren tendrá capacidad para hasta 400 pasajeros, y se prevé que el número anual de viajeros alcance los 36,5 millones en 2030.

Mientras avanzan los preparativos para el lanzamiento oficial el próximo año, el proyecto pone de relieve el compromiso de los Emiratos con la inversión en infraestructuras innovadoras que potencien la conectividad y la integración regional, al tiempo que respaldan el objetivo nacional de alcanzar emisiones netas cero para 2050.

La red de Etihad Rail abarca 900 kilómetros a lo largo del país, conectando Ghuwaifat con Fuyaira. Desempeña un papel esencial al servicio de puertos estratégicos como Khalifa Port, Jebel Ali Port y Ruwais Port, facilitando el transporte eficiente de mercancías desde los principales puntos de entrada hacia las zonas industriales y permitiendo la distribución de productos manufacturados a los nodos clave de las cadenas globales de suministro.

Con una capacidad anual estimada de 60 millones de toneladas en 2030, el sistema ferroviario ya ha transformado la logística local de carga y ha reforzado significativamente la capacidad comercial de los Emiratos Árabes Unidos.