GITEX GLOBAL inaugurará una nueva etapa en Expo City Dubái en 2026

DUBÁI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — Por directrices de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y bajo la orientación de Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, han comenzado los preparativos para trasladar GITEX GLOBAL, junto con Expand North Star, a su nueva sede en Expo City Dubái el próximo año.

El prestigioso evento internacional de tecnología se celebrará del 7 al 11 de diciembre de 2026, marcando un nuevo capítulo en su historia.

El jeque Hamdan también ordenó la organización de la primera y mayor experiencia mundial “TechCation”, que fusionará tecnología y estilo de vida mediante activaciones en toda la ciudad.

El traslado busca avanzar en los objetivos de la Agenda Económica de Dubái D33 y consolidar la posición de la ciudad entre las tres economías urbanas más importantes del mundo.

Tras 45 años consolidando a Dubái y a los Emiratos Árabes Unidos como referentes en el mapa tecnológico mundial, GITEX GLOBAL se dispone a redefinir el calendario internacional de eventos tecnológicos con una edición que incorporará una nueva dimensión de innovación, negocio y experiencias de vida.

TechCation, una fusión de creatividad, descubrimiento y atractivo turístico de nueva generación, debutará en el evento, reforzando el estatus de Dubái como destino global de primer nivel, una posición respaldada por su primer puesto en los Traveller’s Choice Best of the Best Destinations Awards 2024 de Tripadvisor.

El cambio de fecha a diciembre constituye una decisión estratégica que sitúa a GITEX en el corazón de la animada temporada turística de Dubái, ofreciendo a los ejecutivos e inversores del sector tecnológico la oportunidad de disfrutar del calendario social y cultural de la ciudad en un entorno idóneo para estancias más inmersivas y prolongadas.

Más allá del recinto ferial, GITEX TechCation se extenderá por toda la ciudad, transformando Dubái en un espacio vivo de convergencia entre negocios, tecnología y estilo de vida.

El evento se organiza en estrecha colaboración con el Departamento de Economía y Turismo de Dubái, además de contar con la participación de entidades y sectores clave como el deporte, el bienestar, la hostelería, el ecoturismo y el ocio, para diseñar programas de “estancia tecnológica” memorables.

GITEX TechCation se alinea con la Agenda Económica D33, que aspira a situar a Dubái entre las tres principales economías urbanas del mundo para 2033. Esta estrategia refuerza la posición de la ciudad como destino preferente para líderes tecnológicos, inversores y nómadas digitales, ofreciendo un entorno excepcional sustentado en infraestructuras empresariales, culturales y de estilo de vida de primer nivel, en una de las urbes más seguras y conectadas del planeta.

Sobre esta base, Dubái continúa fortaleciendo su competitividad global, impulsando una economía basada en el conocimiento y generando un ecosistema propicio para la inversión internacional y el talento. Su ascenso se refleja en sus destacados índices mundiales: en septiembre de 2025, Dubái se situó en primer lugar mundial en proyectos de inversión extranjera directa Greenfield, con entradas de 11.000 millones de dólares en el primer semestre del año. También se ha consolidado como centro de atracción para nómadas digitales, ocupando el primer puesto mundial en el Savills Executive Nomad Index y el segundo en el VisaGuide Digital Nomad Visa Index.

Con la atracción de un talento global en movimiento, GITEX TechCation reforzará la posición de Dubái como la mejor ciudad del mundo para vivir, crear y escalar ideas innovadoras.

La edición de 2026 representará un hito en la evolución de GITEX, que se redefine como GITEX 5.0, orientado a impulsar nuevos movimientos tecnológicos a escala mundial. Su nueva sede, el Dubai Exhibition Centre de Expo City, experimentará una expansión de 2.700 millones de dólares para convertirse en el mayor recinto cubierto de eventos de la región.

El 7 de diciembre se inaugurará con la GITEX Scale Summit, centrada en el diálogo estratégico de alto nivel sobre las tendencias, oportunidades y marcos políticos que definen las economías globales de la inteligencia artificial. Del 8 al 11 de diciembre, la exposición presentará innovaciones de vanguardia en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biociencias y manufactura avanzada, impulsando la colaboración en los sectores críticos del futuro.

En diciembre de 2026, GITEX GLOBAL y Expand North Star volverán a unirse en un único emplazamiento en Expo City Dubái, creando una plataforma integrada que abarcará todo el espectro del ecosistema global de la innovación —desde gigantes tecnológicos y responsables políticos hasta empresas emergentes, inversores y fundadores visionarios— y reafirmando el papel de la ciudad como el punto de encuentro más influyente del mundo para el capital, las ideas y la expansión empresarial.