Los medios portugueses destacan las iniciativas culturales del gobernante de Sharjah

SHARJAH, 8 de octubre de 2025 (WAM) — Medios portugueses, árabes e internacionales han dado amplia cobertura a la inauguración, por parte de Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, del Centro de Estudios Árabes en la Universidad de Coímbra, en Portugal, y al lanzamiento de la plataforma digital de la histórica Biblioteca Joanina. Las informaciones elogiaron las iniciativas del jeque Sultán, calificándolas como una nueva etapa en el diálogo académico y cultural entre el mundo árabe y Europa.

Los círculos culturales y académicos portugueses y europeos celebraron la donación del “Manuscrito Barbosa” a la Biblioteca Joanina —la versión completa en la que el gobernante basó la edición crítica y traducción de su propio libro Un viaje de gran importancia—, considerándola un paso estratégico para fortalecer el diálogo cultural entre las civilizaciones árabe y portuguesa.

Los principales periódicos y medios portugueses destacaron el papel pionero del gobernante de Sharjah en el impulso al conocimiento, la investigación y el intercambio cultural, subrayando que los esfuerzos del emirato reflejan su visión de integrar la cultura árabe en el panorama académico europeo.

En un amplio reportaje, el Diário As Beiras subrayó el apoyo del gobernante a la digitalización de la Biblioteca Joanina, que permite a investigadores y público acceder a más de 30.000 libros y manuscritos raros. Este proyecto, de siete años de duración, es fruto de la colaboración entre la Universidad de Coímbra y la Autoridad del Libro de Sharjah.

El Diário de Coimbra, el mayor periódico de la región, describió el acto como un hito en la historia de la universidad, al reflejar el encuentro de dos civilizaciones unidas por un patrimonio humano compartido.

El diario Público informó sobre la relación estratégica entre Sharjah y la Universidad de Coímbra, señalando que las iniciativas culturales del emirato han llevado a la creación del primer Centro de Estudios Árabes de Portugal, que ofrece programas académicos en lengua y literatura árabe, así como seminarios, talleres y conferencias públicas.

Por su parte, Jornal O Despertar destacó que la universidad está siendo testigo del nacimiento de un nuevo polo cultural que fomenta la interacción académica con la cultura árabe, coincidiendo con la inauguración del archivo digital de la Biblioteca Joanina.

El Jornal i analizó el impacto cultural más amplio de la iniciativa, calificándola de modelo mundial de cooperación en la preservación del patrimonio humano compartido y en el fortalecimiento del diálogo entre Oriente y Occidente.

En todo el mundo árabe, los principales periódicos, portales de noticias y cadenas de televisión de Arabia Saudí, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Baréin, Omán, Libia, Líbano y Marruecos, así como de Corea, Pakistán, Canadá, Turquía y Australia, informaron sobre la inauguración, considerándola una continuación de los esfuerzos culturales internacionales de Sharjah, tras sus aclamadas iniciativas en Milán que reafirmaron su condición de capital mundial de la cultura árabe.